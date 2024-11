Anteprima24.it - Golfo di Policastro, negozio di pasticceria distrutto dalle fiamme

Tempo di lettura: < 1 minutoPaura questa notte per un gruppo di famiglie residenti in una palazzina di Sapri, neldi, a causa di un incendio che ha interessato eil locale di una nota. L’incendio, sulle cui cause indagano i carabinieri della locale stazione, ha interessato undisito in Via Kennedy, nel comune di Sapri. Le, stando ad una prima ricostruzione, sarebbero state sprigionate da un balcone sul quale erano stati depositati frigoriferi e cartoni. In pochi minuti, lehanno avvolto il locale causando gravi danni alla struttura. Immediato l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco diche hanno domato il rogo e messo in sicurezza la palazzina.L'articolodidiproviene da Anteprima24.