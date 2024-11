Biccy.it - Dea Culpa: chi è la cantante queer di Sanremo Giovani e quali programmi ha già fatto

Deacon il brano Nud4 (in cui racconta il proprio amore nei confronti di una donna) è in gara a, il talent che condurrà Alessandro Cattelan dal prossimo 12 novembre.Bergamasca classe 1999, Dea– al secolo Alessia Gerardi – ha sempre voluto fare la. A tre anni già cantava e a sette ha iniziato a studiare canto in maniera professionale. Quando aveva 12 anni ha partecipato al suo primo programma televisivo, Io Canto di Gerry Scotti, esperienza televisiva che ha replicato anche nel 2022 quando ha preso parte al programma The Band di Carlo Conti andato in onda su Rai1. In quel periodo faceva parte della band Anxia Lytics e ha conquistato il secondo gradino del podio.Ora Alessia Girardi non fa più parte degli Anxia Lytics e col nome d’arte Dea(un omaggio all’iniziale del nome di sua mamma, Domenica Cassotti e dedicato alla squadra di calcio Atalanta), si è candidata per