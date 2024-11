Ilgiorno.it - Crescono i centenari: il segreto per invecchiare bene? Innamorarsi

Severini Melograni Cara Signora, leggo sui giornali e ascolto in tv i numeri (in vertiginoso aumento) deiin Italia: più di 22 mila! Da una parte mi fa ben sperare (ho appena compiuto 81 anni) dall’altra mi terrorizza : e se dovessi “arrivarci” allettata,oppure rimbambita? Mi rendo conto che le condizioni mentali di Biden sono state determinanti. per il destino del mondo occidentale. No,così proprio no, preferisco andarmene prima! Carolina Gentile e preoccupata nonna Carolina, iitaliani sono destinati ad aumentare in modo esponenziale e questa è, contemporaneamente, una buona e una cattiva notizia.si deve e si può ma la morte ci dovrebbe trovare vivi, insomma come scrivo da 12 anni:in salute e se possibile con grazia. Non tutto dipende da noi, è chiaro, ma siamo responsabili per ciò che possiamo fare: e quindi cibi sani, niente fumo, moto e soprattutto coltivare relazioni, sentimenti, passioni.