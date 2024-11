Oasport.it - Como e Inter vincono nel nono turno della prima fase della Serie A di calcio femminile

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Calato il sipario suldel campionato didiA. Due erano gli incontri a completamento di questa giornata, ovvero-Napoli e-Lazio. Al “Ferruccio Trabattoni” le lariane hanno fatto valere il fattore campo e si sono imposte 3-0 contro le partenopee.Una partita che si è subito messa in discesa per le ragazze allenate da Stefano Sottili. Dopo neanche un minuto di gioco, comasche in vantaggio grazie alla marcatura di Nadine Nischler. Unafrazione gioca splendidamente dalle padrone di casa, che hanno arricchito il proprio tesoretto realizzativo coi golspagnola Elisa del Estal Mateu al 41? e sempre con Nischler al 43?.Con questo risultato ilè salito a quota 13 punti, rientrando nel novero delle squadrePoule Scudetto, mentre le campane sono ottava con 5 punti all’attivo.