Che tempo che fa da Gino Cecchettin a Laura Pausini | ospiti di oggi

(Adnkronos) –, domenica 10 novembre dalle 19.30, in diretta sul Nove e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con ‘CheChe Fa’ di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck. Tra gli, a un anno dalla scomparsa della figlia Giulia;, attualmente in rotazione radiofonica con l’ultimo singolo ‘Ciao’; Francesca Fagnani, conduttrice di ‘Belve’, in onda dal 19 novembre con la nuova stagione; la scrittrice, poetessa e testimone della Shoah Edith Bruck e il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, autori del libro ‘Oltre il male’; la senatrice a vita Elena Cattaneo, professoressa ordinaria di Farmacologia all’Università degli Studi di Milano e co-fondatrice e direttrice di UniStem, in libreria con ‘Scienziate. Storie di vita e di ricerca’.