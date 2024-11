Oasport.it - Calcio, la Juve prevale nel derby, il Milan frena a Cagliari, colpo Parma

Si sono chiusi gli anticipi del sabato della dodicesima giornata del campionato didi Serie A. Il big match era sicuramente l’attesodella Mole che è andato allantus che ha sconfitto per 2-0 il Torino con un gol a tempo: Weah ad aprire e Yildiz per chiudere.Un dominio da parte dellasin dall’approccio della partita, il vantaggio già nel primo tempo per le occasioni create poteva essere persino più ampio. Un Torino che non ha mai avuto una vera e propria reazione, ha concluso in porta una sola volta in tutta la partita con Sanabria all’89’. Per i granata sono sette sconfitte nelle ultime otto partite tra tutte le competizioni,che sale invece provvisoriamente al terzo posto a 24 punti in classifica alla pari dell’Inter.invece ilche non va oltre il 3-3 sul campo deldopo la magica serata del Bernabeu nel giorno dell’esordio da titolare del giovane Camarda.