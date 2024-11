Basket Serie A2 2024 25 | Rimini vince ancora Udine cade a Brindisi

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

, che nella decima giornata dellaA2/2025 dipiazza il quarto successo consecutivo e legittima la prima posizione, con due punti di vantaggio su Cividale. I romagnoli si sono imposti con maturità sul campo di Pesaro con il punteggio di 82-76 grazie ad una grande prova corale, in cui il migliore è Tommassini con 18 punti; in casa Vuelle non bastano i 38 punti di uno straripante Ahmad. Tra le inseguitrici si ferma l’Apu, che89-91a: a trascinare i pugliesi è Calzavara con 22 punti, gli stessi del bianconero Hickey. Stop anche per Cantù, che cede 89-85 in casa di Vigevano; i padroni di casa trovano in Mack il loro man of the match da 22 punti, mentre in casa canturina ci sono 26 di Basile.RISULTATI E CLASSIFICAA2Connte vittoria per la Tezenis Verona, che davanti al proprio pubblico batte nettamente 86-76 Nardò, al termine di una gara condotta dal primo all’ultimo minuto.