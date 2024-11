Isaechia.it - Ballando con le Stelle 19, settima puntata: eliminato Furkan Palali, volano (ancora) stracci tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli

È andata in onda ieri sera ladicon le, il programma di Milly Carlucci giunto alla sua diciannovesima edizione.Immutata la giuria:, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e la presidentessa Carolyn Smith. Opinionista anche quest’anno il conduttore Alberto Matano. Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale dopo aver appeso le scarpette al chiodo da qualche anno siedono accanto alla vox populi Rossella Erra, elemento ormai insostituibile per la buona riuscita di.Ballerini per una Notte Simona Ventura, seconda classificata la scorsa stagione alle spalle di Wanda Nara, e suo marito Giovanni Terzi, anche lui apprezzato concorrente della diciottesima edizione dello show. La coppia ha danzato insieme a Giada Lini e a Pasquale La Rocca sulle nulle note di Your Song, Mambo Italiano e Gli Amori, ottenendo un tesoretto di 50 punti poi equamente distribuito fra Bianca Guaccero e Federica Nargi.