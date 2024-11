Inter-news.it - Altobelli: «Inter, ecco chi prendo tra Conte e Inzaghi! Lautaro Martinez mantiene la parola»

Alessandro ‘Spillo’è uno degli ex nerazzurrivistati per-Napoli di questa sera. Parlando a Tuttosport, l’ex attaccante ha fatto il punto sui due allenatori, sulle possibilità di vittoria per questa sera e sul ritorno a San Siro di Antonioe Romelu LukakuACCOGLIENZE – Alessandro ‘Spillo’apre così la sua disamina su-Napoli, concentrandosi anche su due importanti ritorni: «Sarà una partita bella da vedere e ci sarà da lottare fino alla fine. Parliamo di un match diventato importante negli ultimi anni. Anche i campani hanno mostrato ottime cose, per esempio lo scudetto con Spalletti. Oggi c’è un allenatore che ci mette del suo come. Però siamo solo all’inizio. Penso chesarà accolto bene, i tifosi dell’hanno sempre dimostrato di essere sportivi.