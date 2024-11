Gaeta.it - Tragico incidente a Legnago: morto un uomo di 34 anni investito mentre viaggiava in monopattino

Facebook WhatsAppTwitter Un gravestradale ha scosso la comunità di, in provincia di Verona, nella notte tra sabato e domenica. Undi 34, identificato come Mirko Bellini, ha perso la vita dopo essere statoda un’automobilesi trovava in sella al suo. Questoevento mette in evidenza le pericolose condizioni delle strade e le sfide legate alla sicurezza degli utenti della mobilità alternativa.La dinamica dell’L’si è verificato poco dopo la mezzanotte, in un’area della città diancora poco affollata. Secondo le prime ricostruzioni, Bellini stava percorrendo una strada quando è stato colpito in pieno da un’autovettura. Nonostante l’immediato intervento degli operatori del Suem 118, l’è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale “Mater Salutis” della stessa cittadina.