Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-11-2024 ore 10:30

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità iniziamo dal quadrante est della città Centocelle sino a domani manifestazione a via dei Castani la strada è chiusa tra Piazza dei Mirti e via degli Aceri sono 5 linee di bus i dettagli sulmobilita.it ci spostiamo in centro Dove Nel pomeriggio a partire dalle 1530 in programma un corteo che sfilerà tra piazza esquilino e i Fori Imperiali passando per via Cavour e Largo Corrado Ricci saranno possibili temporanea chiusura ale deviazioni per 14 linee di bus ci spostiamo Chiama giornata di domani sempre in centro domani mattina tra le 7:30 e le 11:30 si corre una gara podistica sulla doppia distanza dei cinque e dei chilometri sono previste chiusure alanche in Prati 48 linee di bus saranno deviati 4 temporaneamente sospese dettagli delle deviazioni e percorso della manifestazione podistica di domani mattina in centro sono sulmobilita.