Dilei.it - Tale e Quale Show 2024, vince Verdiana Zangaro. La classifica completa

Leggi l'articolo completo su Dilei.it

Un altronto di Amici di Maria De Filippi ha trionfato a. Are l’edizionedel programma di Carlo Conti è stata, che è stata protagonista della Scuola più famosa d’Italia nel 2013. Il varietà di Rai1 è stata un’occasione di riscatto per la cantante calabrese, rimasta nell’ombra per un lungo periodo. Un’occasione per riemergere e mettere in mostra le sue incredibili dote canore, che ha saputo valorizzare esibizione dopo esibizione, performance dopo performance.ha vintoDopo aver lasciato il segno con alcune imitazioni di buon livello – tra le tante ricordiamo quella di Antonella Ruggiero –ha vinto. Nell’ultima puntata, andata in onda su Rai1 venerdì 8 novembre, l’artista ha indossato i panni di Mina e intonato Oggi sono io.