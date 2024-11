Tg24.sky.it - Spari a Napoli, 18enne ucciso da colpo di pistola. Verso fermo di parente 19enne

Ancora una tragedia a: è morto Arcangelo Correra, ilche intorno alle 5 di mattina di oggi, 9 novembre, è stato colpito alla testa da undi arma da fuoco nel centro della città, nella turistica zona Tribunali. Sembra confermata l'ipotesi del "gioco finito male": il giovane stava maneggiando unainsieme a due amici, quando è partito ilfatale. Sarà adesso sottoposto aper i reati di porto d'arma illegale e per ricettazione e, contestualmente, indagato per omicidioso uno dei due ragazzi che era con Correra, ilRenato Cafaia: sarebbe stato lui a maneggiare l'arma. Sempre lui, spontaneamente, ha raccontato la vicenda alla Squadra Mobile, in Questura. Correra è il terzo adolescente a esseredal 24 ottobre a oggi. Il ragazzo era il cugino del 17enne Luigi Caiafa, fratello di Renato,da un poliziotto il 4 ottobre del 2020 durante una rapina.