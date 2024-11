Tvplay.it - Serie A, ribaltone in panchina: l’esonero è ufficiale

All’alba della tredicesima giornata del campionato diA arriva la decisione, che spiazza tutti: l’allenatore è stato esonerato.Il tempo è scaduto, l’attesa della svolta anche. Alla luce del risultato che ha visto il Lecce pareggiare in casa per 1-1 contro l’Empoli, la società pugliese ha maturato una decisione che era nell’aria da tempo ed è stata avvertita come inevitabile a causa della complicata situazione di classifica della squadra, che non sembra riuscire a svoltare. Il club, infatti, ha dispostodi mister Gotti e diramato in merito un comunicatoA,in(LaPresse) – tvplay “L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti.A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune”, è quanto si legge dal sitodel club, in attesa che i vertici del Lecce comunichino chi prenderà il posto del tecnico italiano fin da subito.