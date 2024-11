Lanazione.it - Sequestrati 100 kg di carne avariata, macelleria chiusa dai carabinieri

Terni, 9 novembre 2024 – Cento chilogrammi diinfestata da parassiti sono statidainell’ambito di controlli straordinari che hanno riguardato esercizi commerciali nella zona di viale Brin. L’operazione, riferisce l’Arma, risale ai giorni scorsi nel contesto di verifiche mirate al rispetto delle norme igienico-sanitarie nella conservazione di alimenti per la vendita al pubblico. Oltre ai militari del comando provinciale, hanno preso parte ai controlli gli addetti del nucleo antisofisticazione regionale, esperti in questo tipo d’ispezioni. Nel mirino, come detto, alcuni esercizi commerciali in viale Brin. Le verifiche hanno riguardato numerosi negozi tra rivendite di generi alimentari e altri esercizi di vendita al dettaglio. E’ scattato il provvedimento amministrativo della sospensione dell’attività imprenditoriale a tempo indeterminato, fino al ripristino delle condizioni che garantiscano la piena idoneità igienico-sanitaria, per unagestita da un quarantaquattrenne di origini straniere.