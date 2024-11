Oasport.it - Scherma, Jeon Hayoung vince ad Orano. Giornata negativa per le sciabolatrici azzurre

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

La sudcoreanaha conquistato la vittoria nella prima tappa della Coppa del Mondo di sciabola femminile adin Algeria. L’asiatica si è imposta in finale sulla spagnola Lucia Martin-Portugues con il punteggio di 15-7. Una Spagna che festeggia anche il podio di Celia Perez Cuenca, battuta in semifinale dalla connazionale per 15-5. Terzo posto anche per l’ungherese Sugar Katinka Battai, che ha perso all’ultima stoccata controper 15-14.Purtroppo è stata una prima stagionale deludente per le. Nessuna delle dieci italiani in tabellone è riuscita a spingersi oltre i sedicesimi di finale, turno nel quale sono state eliminate Rebecca Gargano, Eloisa Passaro, Claudia Rotili ed Alessia Di Carlo, con quest’ultima che si è arresa all’ultima stoccata per 15-14 dalla francese Noutcha.