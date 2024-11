Liberoquotidiano.it - Sapete che fine ha fatto Demo Morselli? "Da quando avevo 58 anni...", la clamorosa scelta

Moreselli si racconta e lo fa in un'intervista a Repubblica in cui svela alcuni retroscena dalla sua carriera: "Il successo è un'arma a doppio taglio perché ti rende popolare, ma se vuoi proporre qualcosa di più particolare, come la classica o il jazz, la gente pensa che sei quello del Costanzo e che non c'entri nulla con quei generi. Non conosce la tua estrazione. La tv ti mette il timbro e per la massa rimani quello. Puoi continuare a ripetere che hai studiato al conservatorio, che hai suonato con Ray Charles e i Simply Red, ma loro ti vedranno sempre così". Nessun pentimento per l'esperienza in tv: "No, non mi pento. A volte invece mi dispiace che qualcuno per strada mi chieda cheabbia. Se ne incontro 10, almeno 5 me lo domandano. E io rispondo soltanto che sono in pensione.