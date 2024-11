Premio "Tu es Petrus", a Battipaglia consegna dei riconoscimenti

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Parlerà napoletano, quest’anno, ilInternazionale «Tu es», giunto alla 17a edizione, che si terrà sabato 14 dicembre, alle ore 17, presso l’aula consiliare del Comune di, in piazza Aldo Moro. Saranno infatti diverse le personalità legate a Napoli e alla Campania che riceveranno ildalle mani del cardinale Kurt Koch, Prefetto del Dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani e presidente onorario della Associazione Internazionale di ispirazione Cattolica «Tu es», promotrice dell ‘evento, fondato nel 2005 dal cardinale Francesco Marchisano e dal vaticanista Gianluca Barile. Ad essere premiati, a seconda delle varie Sezioni previste dallo statuto del riconoscimento, saranno il direttore del quotidiano «Il Mattino», Roberto Napoletano, per il Giornalismo; lo scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni per la Cultura; il sacerdote anticamorra, e per questo sotto scorta don Maurizio Patriciello; il capitano di vascello ed ex parlamentare, Gregorio de Falco, l’ufficiale della Marina Militare che coordinò i soccorsi la notte della tragedia della «Concordia» e l’Avvocato social noto per le sue lezioni di Diritto Penale Giuseppe Di Palo, per la Comunicazione Digitale.