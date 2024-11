Per il taglio Irpef servono 25 miliardi per ridurre l’aliquota il doppio di quelli attuali

Quifinanza.it - Per il taglio Irpef servono 2,5 miliardi per ridurre l’aliquota, il doppio di quelli attuali

Diventa più chiara la possibile struttura dell’2025 grazie ai primi dati sulle adesioni al concordato preventivo biennale: si prevede un “tesoretto” di circa 1,3di euro da destinare a un nuovofiscale. Le ipotesi discusse nei mesi scorsi prospettavano una riduzione di due punti percentuali suldel secondo scaglione, ma secondo una simulazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, per realizzare questa misura servirebbero ildelle risorse, ovvero 2,5.Le cifre del concordato preventivo biennaleIl Disegno di Legge di Bilancio 2025 conferma l’a tre aliquote, introdotta quest’anno nell’ambito della riforma fiscale, e promette un ulteriore intervento finanziato dalle risorse derivanti dal concordato preventivo biennale. A evidenziare il legame tra queste due misure è stato più volte il viceministro all’Economia Maurizio Leo, che ha sottolineato l’importanza di avere certezze sulle future entrate tributarie, soprattutto in vista della possibile proroga per aderire al patto con il Fisco.