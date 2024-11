Pallone d’Oro 2024 | Lautaro votato vincitore solo dal giornalista di Trinidad e Tobago

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Circa due settimana dopo l’assegnazione del, vinto dallo spagnolo Rodri, France Football ha svelato i voti dei singoli giornalisti. Tra i tanti dati interessanti che emergono, ne spicca uno in particolare:Martinez è statoda un, più precisamente Serjio DuFour, di.Nonostante la vittoria della Coppa America e della Serie A, con tanto di titoli di capocannoniere, l’attaccante dell’Inter non è stato granché preso in considerazione. Persino ilargentino l’ha messo soltanto in sesta posizione nella classifica finale. Per quanto riguarda la top 10 deldi, invece,non è l’unica peculiarità: alle spalle del Toro ci sono Rodri, Vinicius e Bellingham, mentre al quinto posto c’è Emiliano Martinez.