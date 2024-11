Lortica.it - Opocsoro

Benvenuti all’oroscopo del 9 novembre, dove le stelle hanno deciso di non risparmiarvi nulla! Preparatevi a un viaggio tra ironia e provocazione, perché oggi i pianeti vi osservano con un sopracciglio alzato e un mezzo sorriso. Qualunque sia il vostro segno, questo oroscopo è qui per ricordarvi che nessuno è perfetto, men che meno voi! Pronti a scoprirvi come non vi siete mai visti?Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi ti svegli con la voglia di cambiare il mondo, ma al massimo cambierai canale. Pronto a discutere con chiunque ti capiti a tiro: colleghi, amici, barista, perfino il gatto di casa. Non sai perché litighi, ma ehi, a te non serve un motivo. Consiglio del giorno: prova a dire una parola gentile. anche solo per vedere l’effetto che fa.Toro (20 aprile – 20 maggio)Oggi ti senti più testardo del solito, se possibile.