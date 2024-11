Primacampania.it - Morte cerebrale per il 18enne colpito a Napoli da un colpo di pistola alla testa

– Non ce l’ha fatta ilferito poco prima dell’alba di oggi in via dei Tribunali a. Ildiesploso da distanza ravvicinata enuca non gli ha lasciato scampo nonostante gli sforzi dei medici dell’ospedale Pellegrini dove è stato trasportato. Secondo le ultime notizie fornite sui social da un parlamentare campano, è sopraggiunta ladel giovane.La vittima era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove si erano radunati parenti e amici in attesa di aggiornamenti.Il giovane è il cugino di Luigi Caiafa, il 17enne ucciso da un poliziotto durante una rapina il 4 ottobre 2020, sempre nel centro storico di. Secondo le prime ricostruzioni della Squadra Mobile, l’aggressione sarebbe avvenuta intorno alle 5 del mattino, nei pressi di piazza Sedil Capuano.