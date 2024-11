Lanazione.it - Mennini: "Pericolo per sicurezza e ambiente"

Guidiamo auto vecchie di più di 12 anni, sono quelle in circolazione nella provincia di Arezzo secondo l’ultima rivelazione di Facile.it. Succede qui come nel resto di Toscana e così in tutto il paese. Ma Arezzo riescea fare quasi peggio di tutti nella regione, seconda solo a Grosseto. Guardando a come è aumentata l’età media dei veicoli toscani nell’ultimo anno, emerge anche che l’incremento varia tra il +1,2% di Pisa e il salto di +6,5% di Arezzo. E l’anzianità di una vettura, oltre a essere probabile causa di minoreper i passeggeri e peggiore sostenibilità ambientale, incide anche sul premio pagato per l’assicurazione Rc auto, che sale insieme agli anni dell’autombile. Ma come mai siamo in questa condizione? "La situazione è stata molto influenzata da tutto il periodo del Covid che ha impedito ai concessionari di avere a disposizione auto nuove e di contro ci si è mossi moltissimo nel mercato dell’usato.