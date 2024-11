Anteprima24.it - Incidente stradale, oggi l’addio a Domenico: lutto cittadino in paese e lacrime a scuola

Tempo di lettura: 2 minutiColliano (Sa)- La cittadina dell’Alta Valle del Sele, Colliano, si preparaa dare l’ultimo saluto al giovane studente di 18 anni,Russo, deceduto in seguito ad un gravemortale nella notte tra lunedì e martedì, dopo essersi schiantato con la moto di cui era alla guida, contro una macchina guidata da un altro giovane del posto, sulla SP207 in località Pazzano di Colliano.Uno schianto fatale per il 18enne, studente dell’istituto di biotecnologia presso l’Istituto Superiore d’Istruzione “Corbino” di Contursi Terme e con la grande passione per il calcio e per le moto. Dinamica dell’mortale sulla quale indagano gli inquirenti e che sarà chiara non appena il medico legale nominato dalla Procura della Repubblica di Salerno, consegnerà l’esito dell’esame autoptico effettuato sul cadavere nella giornata di ieri.