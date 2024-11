I padroni di casa arrivano in rimonta e aggiungono ulteriore miseria al City in difficoltà

Leggi l'articolo completo su Justcalcio.com

2024-11-09 21:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Il Brighton ha accumulatosul Manchestermentre i campioni della Premier League hanno subito la quarta sconfitta consecutiva per la prima volta sotto Pep Guardiola.Ilha ampiamente dominato il primo tempo e ha meritatamente preso il comando con Erling Haaland, ma i gol dei sostituti nel secondo tempo Joao Pedro e Matt O’Riley hanno fatto guadagnare al Brighton una famosa vittoria all’AmEx Stadium.La squadra di Guardiola aveva un disperato bisogno di un risultato positivo dopo la sconfitta per 4-1 per mano dello Sporting del nuovo allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, a metà settimana.Ma non riuscirono a trovare un antidoto del genere sulla costa meridionale.