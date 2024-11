Ilnapolista.it - I Friedkin a Roma. Neanche la partita col Bologna può salvare Juric (Messaggero)

oggi a. Ormaiè al capolinea,lacolpuò salvarlo. Richiamare De Rossi non è nei programmi. Si sono fatti i nomi di Mancini e Allegri per la panchina giallorossa, ma al momento nessuno dei due allenatori è stato contattato.Scrive “Il“:Siamo arrivati all’ultima spiaggia. E stavolta i Righeira con l’intramontabile Vamos a la Playa che veniva suonato e ballato malinconicamente sulle tribune del Re Baldovino giovedì sera, non c’entrano nulla. Con lo sbarco deiin città – a meno che l’aereo che ha prenotato lo slot a Ciampino in mattinata non atterri clamorosamente senza Dan e Ryan – la sensazione è quella di essere all’alba di una nuova rivoluzione. L’ennesima.Leggi anche: Lapareggia con l’Union Saint-Gilloise. L’ira dei tifosi sui social: “#out”al capolineaChesia arrivato al capolinea è ormai il segreto di Pulcinella.