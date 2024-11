Feedpress.me - I cinquant'anni di Alex Del Piero. Social invasi di auguri per "Pinturicchio"

Alessandro Delcompie 50. Lo storico numero 10 della Juve , ribattezzato "" da GiAgnelli, è nato il 9 novembre 1974 a Conegliano, da dove è partita una carriera da campione spesa quasi tutta in maglia bianconera: 20 stagioni, 513 presenze, 208 gol. A cui si aggiunge la lunga avventura in Nazionale: campione del mondo in Germania nel 2006, il secondo posto agli europei.