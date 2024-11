Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Pellissier: «Inter-Napoli, attacchi decisivi. Su David ho quest’idea!»

Sergio, ex calciatore italiano che ha fatto la storia del Chievo, ha concesso un’vista a-News.it. Le sue sensazioni in vista di, la possibile chiave tattica del match e l’eventuale acquisto di Jonathansono stati i temi trattati., in vista delcome vede l’dopo gli ultimi successi in casa contro il Venezia e l’Arsenal?La vedo bene. L’è una squadra solida, con giocatori che da un po’ stanno giocando insieme e stanno facendo bene sia in Champions League che in campionato. Adesso è anche in un periodo positivo, ma affronterà una sfida dura contro il. Le vedo alla pari.Ha individuato una possibile chiave tattica dell’incontro?Si tratta di due squadre che provano a giocare, a far gol. Credo che sarà una partita abbastanza equilibrata, con le due formazioni che avranno delle occasioni in quanto concedono qualcosa ma creano anche tanto.