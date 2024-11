Sport.quotidiano.net - Domani alle 15 allo stadio "Mancini», granata ancora imbattuti. Fano, mezzogiorno di fuoco con il Real Casebruciate

Imbattuto e a punteggio pieno, questo pomeriggio ilCalcio affronta" (inizio ore 15, ingresso gratuito, come sempre) ilWorld Fire di Montemarciano (Ancona), in una gara valevole per la sesta giornata del Girone B di Terza categoria. L’avversario odierno è nato a luglio di questa estate dalla fusione della squadra di calcio a undici deldi Montemarciano con quella di calcio a cinque del World Fire con la volontà di dare opportunità ai giovani del posto di cimentarsi nei campionati Figc. Finora i risultati della formazione anconetana sono abbastanza lusinghieri, visto che iloccupa con 9 punti il quarto posto in classifica e una partita in rispetto rispetto ai 12 punti di Novilara Calcio eMetauro 2018 (anch’esso una partita in meno) e ai 15 delCalcio.