Formiche.net - Cosa (non) è successo dalla caduta del Muro di Berlino. Scrive Talò

Un giorno non vale l’altro. Alcune date, e alcuni uomini, entrano nei libri di storia. È importante riflettere sul modo in cui l’uomo incide sul tempo con persone che letteralmente fanno la storia. Il 9 novembre 1989, ladeldisegnò un momento decisivo. Fu l’inizio della fine del mondo bipolare, con il suo confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e l’inizio di un periodo di illusione unipolare.Il politologo Francis Fukuyama interpretò quel momento come la “fine della storia”, convinto che il modello capitalista- liberale avesse trionfato definitivamente. Tuttavia, dal quel 9/11 (del 1989) all’11/9 (strana cabala numerica!) tale ottimismo venne spazzato via. L’attentato dell’11 settembre 2001 (altra data per i libri di storia) abbiamo avuto la consapevolezza dell’inizio di una nuova era di instabilità.