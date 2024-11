Coppa del Mondo di Spada Femminile inizio da favola per l’Italia | è doppietta azzurra con Kowalczyk e Rizzi

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Fujairah, 9 novembre 2024 – Debutto da, d’oro e d’argento.di stagione straordinario per laindel: a Fujairah, nella tappa d’apertura del nuovo quadriennio olimpico, èitaliana nella gara individuale con il trionfo di Sarae il secondo posto di Giulia. L’epilogo con l’abbraccio tra le due spadiste italiane, dopo il derby di finale chiuso con il punteggio di 15-10 per la 23enne casertana dell’Esercito sull’olimpionica friulana delle Fiamme Oro, mette il punto esclamativo su un sabato magico per le donne d’Italia della. Suona l’Inno di Mameli negli Emirati Arabi dove altre tre azzurre hanno chiuso tra le “top 16” con l’11° posto di Federica Isola, il 12° di Alessandra Bozza e il 15° di Lucrezia Paulis.È la prima volta sul podio indel, e sul gradino più alto, per Sara