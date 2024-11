Casertana-Monopoli oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Alberto Pinto valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di. La compagine campana, dopo aver raccolto due pareggi consecutivi contro Altamura e Sorrento, vuole tornare alla vittoria in modo tale da recuperare posizioni in classifica e tornare a ridosso della zona playoff., come seguire il matchLa formazione biancoverde, dal suo canto, ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque sfide e, dopo unadi pareggi, spera di portare a casa i tre punti da una trasferta molto complicata. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 novembre alle ore 15:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.