Cagliari più difficile del Real Madrid Fonseca aveva ragione | difesa horror Milan non basta Leao

“Ilè piùdelper una squadra come la nostra”. Discorso complesso, ma che si può sintetizzare così quello di Paulodopo la notte stellare di, in cui la stagione delsembrava essersi impennata verso vette fin qui mai esplorate in questi mesi. E invece, puntualmente, il Diavolo ci riscasca e inciampa un’altra volta, dimostrando come quello della continuità sia un grandissimo problema di questo nuovo progetto. E senza continuità, una squadra non è una big. E se non è una big non può puntare allo scudetto, che ora irrimediabilmente sembra allontanarsi. Le stesse prime sei posizioni, ora possono diventare davvero distanti: c’è un solco che i rossoneri hanno creato con i continui rallentamenti in trasferta e da qui all’inverno non si può più sbagliare.