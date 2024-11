Ilrestodelcarlino.it - “Anziani maltrattati” a Fermo: tre a processo

, 9 novembre 2024 – Si è aperto ieri davanti al giudice del tribunale di, Elisa Matricardi, ilrelativo all’accusa di maltrattamenti aggravati, commessi a carico degliospiti dell’istituto psico pedagogico “Mancinelli” di Montelparo, in cui sono imputati tre dipendenti di una cooperativa esterna. Nel corso dell’udienza dibattimentale è stato ascoltato il direttore della struttura protetta, colui che aveva segnalato i fatti alla Procura della Repubblica. È stata, inoltre escussa una paramedica e sono state acquisite le dichiarazioni di altri testi sentiti in sede di indagini preliminari. Il procedimento è stato poi aggiornato al marzo 2025, per l’ascolto di nuovi testimoni della pubblica accusa e la verifica delle risultanze delle trascrizioni delle intercettazioni.