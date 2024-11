Donnapop.it - Uomini e Donne, ex corteggiatore rivela di avere un tumore: ecco chi è (FOTO)

Samuele Carniani ha acquisito una notevole popolarità nel 2022 come exdella tronista Roberta Giusti nella trasmissione “”. La loro storia d’amore, che è durata circa due anni, ha suscitato l’interesse del pubblico, ma alla fine le loro strade si sono separate. Recentemente, Carniani è tornato al centro dell’attenzione non per questioni legate alla sua vita sentimentale, ma per un annuncio scioccante: hato attraverso i social di aver scoperto diun, un piccolo GIST (stromale gastrointestinale) che, sorprendentemente, sembrerebbe essere presente da almeno cinque anni, anche durante il suo periodo in televisione.Le sue parole, cariche di emozione e vulnerabilità, hanno colpito molti fan e follower, che ora si interrogano sulle sue condizioni di salute e sul suo percorso di cura.