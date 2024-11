Gaeta.it - Trento lancia una nuova strategia per la gestione delle liste di attesa sanitarie

La Giunta provinciale di Trento ha adottato un importante provvedimento per migliorare l'assistenza sanitaria e gestire in modo più efficace le liste di attesa. La nuova delibera, presentata dall'assessore Mario Tonina, introduce l'Unità centrale di governo dell'assistenza sanitaria e dei tempi di attesa. Questo cambiamento segna un significativo passo avanti nel modo in cui vengono organizzate e controllate le prestazioni sanitarie nel territorio. L'unità centrale di governo Con l'approvazione della delibera, è stata creata un'Unità centrale di governo che avrà la responsabilità di monitorare e coordinare gli aspetti legati alle liste di attesa. L'Unità non solo avrà il compito di designare un responsabile unico provinciale dell'assistenza sanitaria, ma si occuperà anche di garantire l'efficienza dell'erogazione dei servizi.