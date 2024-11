Isaechia.it - The Vampire Diaries, amatissima protagonista convola a nozze: le immagini della proposta di matrimonio

in vista in casa The. Si tratta di Nina Dobrev, all’anagrafe Nikolina Kamenova Dobreva, attrice bulgara naturalizzata canadese,interprete del ruolo di Elena Gilbert nella celebre serie.Negli ultimi tempi aveva fatto parlare di sé per via di uno sfortunato incidente di cui è stata vittima.Lo scorso maggio, infatti, Nina è caduta accidentalmente da una moto elettrica, dopo averne perso il controllo. Questo brusco avvenimento, oltre a procurarle importanti conseguenze fisiche, l’ha gettata in uno sconforto profondo. L’attrice confessò, in particolare, di aver fatto i conti con un’importante depressione.Ora però nella sua vita sembra essere tornato il sereno. A distanza di qualche mese da quel brutto ricordo, la Dobrev è tornata sui social con una piacevole sorpresa.