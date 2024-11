Universalmovies.it - TFF 42 | Il corpo, presentato fuori concorso

Sarànella sezionedel 42° Torino Film Festival, Il, film che segna una nuova co-produzione tra Sony Pictures International Productions e Eagle Pictures. A dirigere questo giallo, ricco di colpi di scena e dal finale imprevedibile, Vincenzo Alfieri (I peggiori, Gli uomini d’oro, Ai confini del male), che ne cura anche il montaggio e ne firma la sceneggiatura insieme a Giuseppe G. Stasi (che torna alla scrittura dopo aver sceneggiato The bad guy).Giuseppe Battiston, Claudia Gerini e Andrea Di Luigi (Nuovo Olimpo) sono i protagonisti di una lunga notte che, come una ragnatela, si dipana tra flashback che si fondono col presente, piste false e indizi apparenti. Nel cast anche Andrea Sartoretti (Romanzo criminale, A.C.A.B), Amanda Campana (Summertime, Diabolik – Ginko all’attacco!) e Rebecca Sisti (Non ho l’età, Marilyn ha gli occhi neri).