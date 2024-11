Quifinanza.it - Si spende di più per i beni alimentari ma non fuori casa: la ristorazione è in affanno

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Gli italiani hanno speso di più per i. Un dato positivo, in apparenza, ma l’altra faccia della medaglia è la crisi della. Infatti mentre cresce la spesa per i servizi e iessenziali, diminuisce quella per consumi. Il settore dellasi trova così a fronteggiare un mercato in difficoltà. Il potere d’acquisto delle famiglie è ormai sotto pressione, per questo molte persone stanno riducendo le uscite nei ristoranti e nei bar, spostando il loro focus verso l’acquisto di alimenti da consumare a.Dopo la contrazione, torna ad aumentare la spesa alimentareSecondo i dati diffusi dall’Istat, a settembre 2024 le vendite al dettaglio hanno registrato una variazione congiunturale positiva sia in valore sia in volume, con un incremento del 1,2%.