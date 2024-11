Terzotemponapoli.com - Roma, è caos totale

Laè nel. Questo è ciò che scrive il sito www.calciomercato.com. Il pareggio contro il modesto Union Saint-Gilloise non ha fatto altro che confermare le difficoltà che i giallorossi stanno affrontando in queste ultime settimane. Sul banco degli imputati c’è Ivan Juric che in quasi due mesi non è riuscito a farsi amare dalla tifoseria e a portare la sua filosofia di gioco. Dagli errori di comunicazione alle gestioni dello spogliatoio., i risultatiLa luce in fondo al tunnel per lasembra essere sempre più fioca. I risultati con Juric in panchina non arrivano e io tecnico croato ha la media punti più bassa delle ultime venti stagioni. È fermo a 1.36 in 11 gare. Al primo posto c’è Luciano Spalletti a 1.93. Daniele De Rossi a 1.70. Quindi nessun salto di qualità dopo l’esonero di DDR.