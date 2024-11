Justcalcio.com - Pronostico in breve: Villarreal vs Alaves – 24/11/09

Notizia fresca giunta in redazione:Concorrenza: La LigaMercato: Vittoria delProbabilità: 13/8 @1xBetSperando di prolungare il posto in Champions League, ilaccoglierà l’all’Estadio de la Ceramica sabato pomeriggio.A cominciare dai padroni di casa, mentre ilpotrebbe essere rimasto enormemente frustrato la scorsa stagione per aver mancato il biglietto per un ritorno europeo, questa volta il Sottomarino Giallo si è goduto un vero divertimento nella Liga. Visti l’ultima volta in una partita di massima serie, vincendo 2-1 in casa del Real Valladolid, gli uomini di Marcelino hanno improvvisamente puntato a montare una vera carica in Champions League quest’anno. Aprendo le partite di questo fine settimana e lottando per la top-four, l’ex allenatore dell’Athletic Bilbao ha visto la sua squadra subire una sola sconfitta in una qualsiasi delle sei precedenti apparizioni nazionali in tutte le competizioni.