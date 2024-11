Pomezia chiusura della strada Litoranea SP 601 Ostia – Anzio | l’assessore Soria fa chiarezza

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

, 8 novembre 2024 – In riferimento alle notizie che stanno circolando circa lacompletaSP 601, intervienealla Mobilità e Trasporti del Comune di, Alessandro, che fornisce chiarimenti: “Il Comune di– dichiara– ha preso contatti con il Responsabile del Progetto e si è assicurato che laSP 601non venga chiusa al traffico. Faccio presente che la data di inizio dei lavori non è ancora stata stabilita – specifica. Pertanto, tutte le notizie e le “voci” circa lacompletasono da ritenersi infondate e frutto di pura fantasia. Aggiungo, inoltre – conclude–, che non è stato convocato ancora nessun tavolo tecnico. Il Comune diresterà in constante contatto con il responsabile del progetto per monitorare l’evolversisituazione e per fare in modo di evitare disagi ai cittadini”.