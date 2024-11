News.robadadonne.it - “Non vedo il mio futuro negli USA”: Vivian Jenna Wilson, ragazza trans e figlia di Elon Musk

Leggi l'articolo completo su News.robadadonne.it

Dopo i risultati delle elezioni americane, cui il padreha partecipato attivamente al fianco di Donald Trump,ha postato su Threads queste parole:È da un po’ che lo pensavo, ma ieri ne ho avuto la conferma. Nonil mioStati Uniti. Anche se (Trump) resterà in carica solo quattro anni, anche se le leggi anti-non si materializzeranno magicamente , la gente che ha votato per lui sarà qui per parecchio tempo.In vari post pre-elettorali la, suo malgradodicon cui recentemente si è di nuovo scontrata sui social, ha denunciato come il clima politico attuale e le posizioni di Trump, Vance e del padre, rafforzino un ambiente ostile nei confronti della comunità LGBTQIA+ cui appartiene.La giovane, attivista anche per il clima e per la pace, ha espresso preoccupazione per il clima d’odio e per il proprioe quello di altri giovaniUSA, lamentando un aumento delle discriminazioni e delle politiche repressive contro i diritti civili.