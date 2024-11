Nations League | i convocati di Spalletti per le partite con Belgio e Francia

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Lucianoha comunicato i nomi dei ventitréin maglia azzurra per lecontro ile la, valide per gli ultimi due incontri di. Le sfide sono attese rispettivamente per il 14 novembre a Bruxelles e per il 17 novembre a Milano. L’Italia diè al momento in testa al Gruppo 2 della Lega A, con una lunghezza di vantaggio sui francesi e sui Diavoli Rossi e basterà un solo punto collezionato in due gare per staccare il pass per i quarti di finale. Tra ici sono tre novità: il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, il difensore della Juventus Nicolò Savona e il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella. Torna tra gli azzurri Nicolò Barella, che mancava in Nazionale dagli Europei di Germania della scorsa estate. La compagine tricolore si radunerà nella serata di domenica 10 novembre a Coverciano, con gli allenamenti in programma fino alla mattinata di mercoledì 13, per poi partire alla volta di Bruxelles.