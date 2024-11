Anteprima24.it - “Mercatini di Natale”, il Comune di Avellino cerca gestori

Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato pubblicato sul sito istituzionale deldil’avviso per individuare un soggetto che possa organizzare e gestire la tradizionale esposizione natalizia che si svolgerà dal 30 novembre 2024 al 7 gennaio 2025 e rendere ancora più attrattiva e accogliente la nostra città nel periodo più magico dell’anno “Sei una associazione culturale, una associazione di promozione sociale, una società sportiva, un circolo ricreativo o sociale, o altro ente di carattere privato e senza scopo di lucro?Sei una società cooperativa, un’impresa o una società di capitale con finalità di lucro attiva negli ambiti della cultura, dello spettacolo, dello sport, della ricreazione e dell’organizzazione di eventi?Hai comunque una adeguata esperienza e professionalità nella gestione di eventi culturali, ricreativi o di intrattenimento?Vuoi contribuire con le tue proposte a realizzare un evento di alto valore sociale e culturale per tutta la nostra comunità?Partecipa alla manifestazione di interesse e facci pervenire la tua domandaPuoi farlo in forma singola o come raggruppamento anche di più soggetti” Le proposte devono essere inviate aldi, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficioprotocollo@cert.