Fanpage.it - L’ex violento evade due volte dai domiciliari, la denuncia di Chiara: “Mi registro prima che mi uccida”

Balistreri hato nel 2022 l'ormai ex fidanzato Gabriel per violenza domestica. Il giovane, pur avendo compiuto per dueun sequestro di persona, è stato messo ainella sua abitazione di Bologna. Da qui è fuggito per lavolta all'estero, dindosi latitante per due anni. Dopo l'arresto avvenuto un mese fa, Gabriel è stato nuovamente tradotto aisenza braccialetto elettronico ed è ora evaso.