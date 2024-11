Gaeta.it - Lazio punta sui grandi eventi sportivi: approvata la programmazione per il 2025

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Giunta regionale del, guidata da Francesco Rocca, ha preso una decisione significativa in merito ai. Grazie alla proposta dell’assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente, Elena Palazzo, è statauna delibera che stabilisce le modalità per la partecipazione della Regioneai, programmati per il. Questa iniziativa mira a valorizzare il territorio attraversoche possano attrarre l’attenzione e i visitatori, contribuendo così all’economia regionale.Procedure di partecipazione e criteri di ammissibilitàLa partecipazione della Regioneaisarà regolata da un Avviso di manifestazione di interesse. Questo avviso sarà emanato dalla Direzione Sport entro il novembre antecedente l’anno degli