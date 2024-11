Sport.quotidiano.net - Lazio-Porto 2-1: Pedro all'ultimo respiro regala il successo ai biancocelesti

Roma 7 novembre 2024 - Una partita eccellente, mille emozioni e alla fine ci pensa il veteranore i tre punti alla. All'Olimpico i capitolini superano ilper 2-1 grazie al gol nei minuti di recupero da parte dello spagnolo, il quale raddoppia la marcatura iniziale di Romagnoli, permettendo aidi mantenere il proprio tabellino di marcia perfetto in Europa League. Aighesi non basta il gol di Eustaquio, che rimette in equilibrio l'incontro a metà secondo tempo. Tanto rammarico per Vitor Bruno in panchina per una partita che i lusitani non hanno meritato di perdere. Questasembra però inarrestabile e al momento comanda in solitaria la classifica di Europa League dopo quattro vittorie in altrettante partite giocate. Primo tempo Turnover confermato in casa laziale, con qualche sorpresa però rispetto alla viglia.