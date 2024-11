Juventus Conceicao | Non sono un simulatore vado sempre a mille all’ora

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

L’esterno dellaarrivato questa estate, Francisco, ha rilasciato un’intervista al quotidiano torinese La Stampa, in cui analizza diversi temi. In un estratto parla anche del suo futuro, lui che è in prestito secco in bianconero, ma con la volontà da parte della società di riscattarlo: “Non mi vedo di passaggio con questa maglia, poi starà alle due società fare un altro tipo di discorsi legati alle trattative, non a me. Io posso solo dire che il progetto Juve mi piace“. Poi sul secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione contro il Cagliari, arrivata per simulazione: “Nonun. Lì in quell’episodiostato toccato, l’arbitro poteva scegliere di non concedere il rigore come ha fatto, ma io non ho simulato. Io cercoil dribbling e“.