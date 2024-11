Intelligenza artificiale in azienda ricerca di Jabra | l’82% dei dirigenti si sente impreparato

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Una nuovadi, leader mondiale nelle soluzioni audio e video professionali, evidenzia un paradosso nell’adozione dell’(IA) all’interno delle imprese. I Decision Makers esprimono alti livelli di fiducia nell’IA, ma pochi impiegati la utilizzano nello svolgimento della propria attività quotidiana. Questo scollamento suggerisce che, sebbene siano ottimisti sul potenziale dell’IA, i DM potrebbero non avere la visione o le competenze necessarie per implementarla efficacemente nella forza lavoro.Lo studio, condotto dasu un campione di 1.800 DM in materia di IA intervistati in 6 Paesi e di 4.200 dipendenti di 14 Paesi, evidenzia che, nonostante l’entusiasmo diffuso per l’IA e il suo potenziale, è sempre più necessaria una strategia per colmare il divario tra l’ottimismo e la sua effettiva implementazione.